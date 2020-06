Em Rates o futebol está mais perto do regresso

Em Rates prosseguem a bom ritmo as obras de conclusão do Campo de Futebol do Limarinho. O relvado sintético foi instalado e tudo indica que a bola poderá começar a rolar em breve, para satisfação dos responsáveis do clube local e da junta. Refira-se que, mesmo sem campo próprio disponível, a associação da vila estava a ter um desempenho muito positivo nos escalões jovens do inter-freguesias na temporada que findou precocemente, com destaque para os infantis, que lideravam o campeonato de forma isolada.