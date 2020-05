Elisa Ferraz visitou feira semanal bastante concorrida

A Feira Semanal de Vila do Conde foi bastante procurada ao longo desta sexta-feira. A reabertura ao público ficou marcada pela adesão de clientes que há várias semanas ansiavam pelo momento de voltarem a fazer compras num das mais tradicionais feiras da região. As regras estabelecem que só podem estar 500 pessoas em simultâneo no espaço e, feitas as contas desde o início da manhã, foram milhares os consumidores que por lá passaram. A presidente Elisa Ferraz foi uma das visitantes, acompanhada pelos vereadores Paulo Carvalho e Dália Vieira, tendo a autarca transmitido alento e confiança a feirantes e população. O uso obrigatório de máscara e a entrada/saída pela rua 5 de Outubro vieram para ficar nos próximos tempos.