Elisa Ferraz acompanhou retoma da rede de transportes escolares

Em Vila do Conde os estudantes que frequentam os diferentes níveis de ensino, 1.º 2.º e 3.º ciclos e secundário, regressaram às respetivas escolas para o início do novo ano letivo. A autarquia realça que está garantido o devido transporte para os estabelecimentos de ensino, tendo a presidente Elisa Ferraz, acompanhada pelo vereador com o pelouro da Mobilidade, Paulo de Carvalho, percorrido vários pontos do concelho para verificar “in loco” que não houve falhas e que está assegurada uma rede de transporte escolar eficaz. O Município destaca que desenvolveu desde julho passado um processo de negociação com os operadores de transporte, que culminou com a garantia da prestação deste importante serviço a todos os alunos e à população do concelho.