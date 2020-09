Edil apela à mudança de comportamentos para travar surtos

O presidente da Câmara da Póvoa de Varzim aproveitou a última reunião de Câmara para confirmar que os casos de Covid-19 estão, por agora, controlados nos lares do concelho e que a autarquia continua atenta com a prestação de diverso apoio social, serviço que tem registado mais solicitações nos últimos dias com o fim do verão, a subida notada do desemprego e o início da atividade escolar. Aires Pereira considera que o aumento de casos e diversos surtos registados no município nas últimas semanas se deve ao facto das pessoas não se inibirem de participar em diversos tipos de eventos sociais e lamenta que famílias inteiras estejam infetadas. O edil pediu uma mudança de comportamentos da população e aproveitou para apelar à consciência cívica para restringir os contactos de modo a atenuar o aumento exponencial de casos que pode colocar em causa vários setores, como o da educação, por exemplo.