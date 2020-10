Dupla do CDP soma sétimo título nacional de futevólei

Miguel Pinheiro e Nélson Pereira são campeões nacionais de futevólei pela sétima vez. Na final realizada na Praia dos Pescadores, em Albufeira, os atletas do Clube Desportivo da Póvoa derrotaram na final Ruben Santos e Bruno Menezes, da Escola Alan Cavalcanti. No terceiro lugar do pódio ficou outra dupla poveira: Beto Correia e Filipe Santos, que eram os anteriores campeões nacionais e foram afastados nas meias-finais pelos conterrâneos que depois acabariam por reconquistar o título.