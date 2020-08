Dupla americana já treina na Póvoa

O plantel da equipa de basquetebol sénior masculina do Clube Desportivo da Póvoa está encerrado com a chegada dos dois reforços norte-americanos: Anthony Smith e Mark Mathews. O fecho do plantel foi confirmado pelo treinador José Ricardo. Anthony Smith sublinhou ter gostado da experiência do primeiro treino com os novos colegas que apelidou de simpáticos. Mark Mathews disse que está em boa forma física e está ansioso para ver como vai decorrer a primeira experiência na Europa. Agora é hora de trabalhar e preparar a final a duas mãos contra a Académica, com os poveiros a jogarem a 1ª mão no dia 4 de Setembro em Coimbra e o jogo decisivo na Póvoa dois dias depois.