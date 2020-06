Duas obras prontas em setembro e outra daqui a um ano

A escola EB 2,3 de Aver-o-Mar e o Centro Coordenador de Transportes devem ficar prontos em Setembro deste ano. As obras estão em fase muito adiantada, segundo foi possível testemunhar numa visita do executivo municipal da Póvoa de Varzim e acompanhada pela imprensa local. Cenário oposto verifica-se na escola EB 2,3 Flávio Gonçalves, cuja empreitada está paralisada depois dos problemas com a empresa construtora e apenas deverá ser retomada no final deste ano, após novo concurso público, sendo previsível ficar concluída até setembro de 2021. O presidente Aires Pereira foi o guia desta visita que contou com toda a vereação e permitiu constatar que duas das intervenções irão acabar em breve, tendo o edil destacado a mais-valia que a nova escola irá trazer à comunidade da vila averomarense e ao agrupamento que incluiu as freguesias de Aguçadoura, Navais e Estela, sem deixar também de evidenciar os 1,6 milhões de euros investidos na requalificação da antiga Central de Camionagem, que também terá um centro de incubação.

A vereação socialista gostou de muito daquilo que viu e coube ao vereador Miguel Fernandes expressão a satisfação por ver a qualidade das obras da Centro de Transportes e da escola de Aver-o-Mar em comparação com o que se passa na escola Flávio Gonçalves.