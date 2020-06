Droga e dinheiro apreendidos em fiscalização a automóvel

A GNR de Vila do Conde deteve um jovem de 19 anos por tráfico de droga. Numa ação de policiamento de proximidade, os militares fiscalizaram uma viatura na freguesia de Árvore, tendo detetado um forte odor a estupefaciente no interior do veículo. Na busca, realizada na passada terça-feira, constatou-se que um dos ocupantes tinha na posse 53 doses de cocaína, 14 doses de haxixe e 1428 euros em dinheiro. O suspeito foi detido e os outros quatro homens do automóvel, com idades entre os 18 e os 25 anos, foram identificados. O alegado traficante, já com antecedentes criminais pela prática de crimes desta natureza, foi já presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Matosinhos, no qual lhe foram aplicadas como medidas de coação: a obrigação de apresentações semanais em posto policial da área de residência, proibição de contactos com os outros ocupantes da viatura em que o arguido circulava, proibição de se ausentar do município da residência e do local de trabalho sem a autorização do tribunal e ainda proibição de frequentar locais conotados com o tráfico e consumo de droga, bem como locais de diversão e animação noturna.