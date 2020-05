Dourasil reabre e líder da ANCIA relembra prazos de prorrogação da inspeção

A Dourasil, Centro de Inspeção de Veículos situado na Estela, reabriu esta segunda-feira ao público. Na sequência do decretado pelo Governo, esta reabertura assegura o cumprimento de medidas de ocupação, permanência e distanciamento físico que salvaguardem os utentes e os colaboradores. O proprietário Paulo Areal, empresário que também lidera a Associação Nacional dos Centros de Inspeção Automóvel, recordou em comunicado que “mantém-se em vigor o regime segundo o qual os veículos que devessem ser apresentados à inspeção periódica no período de 13 de março até ao dia 30 de junho de 2020, continuam a ter o prazo de inspeção prorrogado por 5 (cinco) meses contados da data da matrícula”. A Dourasil reitera que, “não obstante a reabertura, os referidos veículos continuam a beneficiar da referida prorrogação, devendo ser apresentados à inspeção técnica de forma gradual e progressiva, mantendo-se, igualmente, em vigor o regime excecional de responsabilidade civil automóvel em que as seguradoras assumem a responsabilidade pelos acidentes ocorridos com viaturas sem inspeção periódica, desde que o seguro esteja ativo”.