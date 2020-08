Dois regressos, uma venda e equipamento apresentado no Museu

Foi em pleno Museu da Renda de Bilros que o Rio Ave decidiu dar a conhecer o equipamento alternativo para a época 2020/2021. A camisola apresenta uma conjugação de dois amarelos marcantes e foi mostrada pelos jogadores Aderlan Santos, Carlos Mané e Toni Borevkovic, que vestiram o equipamento ao lado de rendilheiras vila-condenses. O clube continua, ao mesmo tempo, ativo no mercado e confirmou as contratações do médio Francisco Geraldes e do avançado Gelson Dala, que assinaram por três temporadas e regressam a Vila do Conde a título definitivo no âmbito do negócio da venda de Nuno Santos ao Sporting.