Dois casos novos na Póvoa nas últimas 24 horas

O boletim desta sexta-feira da Direção Geral da Saúde indica que surgiram dois novos casos de Covid-19 na Póvoa de Varzim. Não havia subidas desde o passado dia 17, mas nas últimas 24 horas surgiram dois novos doentes no concelho, o que deverá fazer com que os casos ativos sejam agora cinco, juntando este dois novos aos três casos que o presidente Aires Pereira confirmava a meio desta semana, a que se juntam 9 óbitos e 148 recuperados. Em Vila do Conde os 297 positivos acumulados pela DGS não sofrem alterações desde o passado dia 6. Em Esposende, a DGS também mantém os 50 casos, mas o autarca Benjamim Pereira revela que já foram detetados 74 casos no município, sendo que 69 pessoas já recuperaram e apenas uma faleceu, havendo 4 casos ativos e 45 casos suspeitos.