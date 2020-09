Doença afasta autarca de funções no executivo

A vice-presidente da Câmara de Vila do Conde requereu a suspensão do mandato pelo período de 180 dias por motivo de doença. Maria de Lurdes Castro Alves fez o pedido no passado dia 1, tendo este sido apreciado e aceite em reunião do Executivo Municipal realizada esta quinta-feira. A substituição da autarca está previsto na Lei n.º 169/99 de 18/09, art.º 77, à qual será dado o subsequente andamento, segundo revelado em comunicado. “O Executivo Municipal manifesta o desejo de uma rápida recuperação, que culmine no regresso ao trabalho e aos projetos que acarinhou e nos quais deixou a marca”, refere o documento enviado à Onda Viva. A edil Elisa Ferraz e os colegas de vereação fizeram ainda questão de expressar “publicamente o agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pela Dr.ª Lurdes Alves ao longo dos últimos sete anos, período durante o qual vincou a ação, de forma totalmente devotada ao serviço da população de Vila do Conde, de uma dedicação e profissionalismo ímpares”.