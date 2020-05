Direção e jogadores reúnem-se terça-feira para fechar temporada

No seguimento da decisão do Governo de avançar para o encerramento da II Liga, a direção do Varzim Sport Club anunciou que vai reunir-se já esta terça-feira, dia 5, com o plantel profissional e equipa técnica. O objectivo do encontro será fechar a época desportiva e encaminhar os elementos do plantel para o período de férias, bem como prestar os devidos esclarecimentos inerentes à medida tomada pelos organismos competentes. Também nesse dia vai decorrer uma reunião extraordinária na Liga Portugal para debater as consequências do final do segundo escalão. Haverá três pontos na ordem de trabalhos: decisão relativa às consequências desportivas do término da competição, definição e decisão da verba do orçamento da Liga Portugal para apoio às equipas da LigaPro e a aprovação do Regulamento de Apoios cedidas pela Federação Portuguesa de Futebol e LPFP aos clubes.