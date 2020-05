Dia do Enfermeiro celebrado no exterior do Hospital

O Dia Mundial do Enfermeiro, que se assinala a 12 de maio, foi celebrado de forma especial na unidade da Póvoa de Varzim do Centro Hospitalar. Numa iniciativa que teve o apoio da Câmara Municipal, dezenas de enfermeiros juntaram-se no exterior do edifício e ouviram merecidos aplausos de reconhecimento pelo papel que desempenham junto dos doentes. O autarca Aires Pereira marcou presença ao lado do administrador Gaspar Pais e, na companhia de vários profissionais de saúde, foi cantada uma música alusiva à comemoração que teve também a participação simbólica de elementos da Proteção Civil e das forças de segurança e socorro (Polícia Municipal, PSP, Bombeiros, GNR, Marinha e INEM). A iniciativa incluiu o descerramento de uma placa alusiva oferecida pela autarquia e que destaca o papel dos enfermeiros na sociedade.