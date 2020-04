DGS não apontou aumento de infetados entre poveiros e vilacondenses

Um dia sem alterações oficiais. Os mais recentes dados fornecidos pela Direção Geral da Saúde sobre a Covid-19 indicam que continuam a ser 90 os casos positivos no concelho da Póvoa de Varzim, enquanto no município de Vila do Conde também se mantiveram os 202 casos de pessoas infetadas. Somando os números, permanecem os 292 casos confirmados com o novo coronavírus entre poveiros e vilacondenses, embora os números referidos pela DGS possam não representar a totalidade dos casos reais.

Numa tabela que ordena os concelhos com mais casos em todo o país, a Póvoa de Varzim surge na 40ª posição e Vila do Conde aparece no 24º lugar. O munícipio poveiro, com os seus 63 408 habitantes, apresenta 1.4 casos positivos por cada mil habitantes. O concelho vilacondense, com 79 533 habitantes, conta com 2.5 infetados por um milhar de habitantes.

O concelho de Lisboa está no topo com 1169 casos confirmados, seguindo-se o Porto com 1102 e Gaia com 1066. Devido à proximidade geográfica, importa também continuar a salientar o número de infetados em alguns concelhos limítrofes e com ligações diversas à população local: Matosinhos (885), Maia (742), Guimarães (419), Famalicão (288), Santo Tirso (257), Barcelos (180), Trofa (109) e Esposende (36). Em Portugal ocorreram já 785 mortes por Covid-19. O número total nacional de casos positivos passou para 21982 e os casos recuperados são 1143. Estão internados 1146 cidadãos, 207 deles em unidades de cuidados intensivos.