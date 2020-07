DGS ainda está a atualizar os casos de cada concelho

A Direção Geral da Saúde voltou esta segunda-feira a publicar um relatório que “não inclui a situação da imputação de casos aos concelhos”. Tal como informou ontem, a DGS assegura que “está a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde que ficará concluída nos próximos dias”. A mesma fonte indica que “a informação apresentada refere-se ao total de notificações médicas no sistema SINAVE, não incluindo notificações laboratoriais. Como tal, pode não corresponder à totalidade dos casos por concelho”. Recorde-se que na Póvoa de Varzim o número de casos acumulados pela DGS se fixou nos 172 no final da passada semana, altura em que Vila do Conde chegou aos 302. Esposende está há muito tempo parado nos 50 casos, mas o autarca local aponta que no concelho já se chegou aos 77 infetados desde o início da pandemia. São estas discrepâncias que a DGS estará a tentar corrigir, o que poderá significar que nos municípios poveiro e vilacondense, por exemplo, os casos acumulados sejam mais elevados que aqueles que até há bem pouco tempo eram reportados no boletim diário.