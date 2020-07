Detido suspeito de fogo posto em Rio Mau que ameaçou casas e fábricas

A Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR, identificou e deteve, fora de flagrante delito, o presumível autor de dois incêndios florestais ocorridos em Rio Mau, Vila do Conde. Os fogos terão sido provocados com recurso a isqueiro em locais próximos da residência do detido. Em comunicado é revelado que o suspeito ateou 3 ignições, em datas diversas, aparentemente sem qualquer razão e abandonou o local de imediato, colocando em perigo as habitações e unidades industriais existentes nas imediações. As chamas consumiram uma área total com aproximadamente 3500 m2 e colocaram em perigo residências e duas unidades fabris contiguas à mancha florestal em causa, não tendo assumido outras proporções devida à pronta e eficiente intervenção dos Bombeiros de Vila do Conde. O detido, de 60 anos e já com antecedentes pela suspeita da prática de Incêndio Florestal, vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.