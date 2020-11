Despedida varzinista da Taça sem encanto em Coimbra

O Varzim foi eliminado da Taça de Portugal ao perder em Coimbra por uma bola a zero. Um erro do guarda-redes Ismael Lekbab originou o golo da Académica quando o nulo já fazia prever o prolongamento. Os alvinegros ficam pela terceira eliminatória da competição e agora vão apenas concentrar-se no campeonato. A próxima partida é na segunda-feira à tarde, no terreno do Benfica B, para a décima jornada da II Liga.