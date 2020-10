Desemprego está novamente a aumentar na região

Depois de uma ligeira descida, o número total de desempregados voltou a subir na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde de acordo com as mais recentes estatísticas disponibilizadas pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. No final de agosto havia 2493 pessoas à procura de emprego no concelho poveiro, mais 23 que em julho. Nas mesmas datas, havia 3096 pessoas inscritas à procura de trabalho no município vilacondense, mais 126 que a anterior referência. Nestas duas localidades somavam-se 5589 pessoas desempregadas no final de agosto, mais 149 que no mês de julho. Continua a haver mais mulheres do que homens desempregados nas duas terras e o grupo etário 35-54 anos mantém-se como o mais afetado com cerca de metade dos desempregados, sendo que a maior parte está à procura de um novo emprego e só uma minoria busca a estreia profissional. O fim do trabalho não permanente e os despedimentos continuam a ser as principais razões para as novas inscrições no centro de emprego. Fica agora a expetativa para conhecer os dados de setembro e perceber o impacto da pandemia.