Desempregado apanhado com droga e a conduzir sem carta

A PSP fez mais uma detenção de um homem por suspeita de tráfico de droga, Segundo o comunicado do Comando Metropolitano da Polícia de Segurança Pública, um desempregado de 24 anos, residente em Vila do Conde, foi intercetado na tarde de quarta-feira na rua da Paralheira, em Aver-o-Mar, com haxixe suficiente para ser repartida por doze doses individuais. Na ação dos agentes da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial foi ainda detetado que o detido conduzia um automóvel sem ter carta.