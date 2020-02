Deputada poveira na defesa dos direitos dos pescadores

O PSD apresentou na Assembleia da República uma proposta de aditamento ao Orçamento do Estado 2020 para que o Governo, através da Segurança Social, corrija os erros na contabilização do tempo de trabalho e os erros na contabilização dos descontos dos profissionais da pesca, dado que há alguns pedidos de reforma que são negados e outros mal calculados. Segundo a deputada poveira Carla Barros, “o setor das pescas é um setor com caraterísticas muito próprias com dificuldade de atração de mão de obra, pelo que o Estado e a Segurança Social não podem ser de modo algum bloqueadores do seu desenvolvimento nem da proteção social dos seus trabalhadores”. Estas ideias foram defendidas no Parlamento pela deputada social-democrata, em cuja bancada, recorde-se, milita outro poveiro do mesmo partido, Afonso Oliveira.