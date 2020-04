Depois dos EUA, Espanha pode ser o destino de Diogo Brito

O futuro de Diogo Brito deve passar por Espanha. O jgador poveiro, que representou a equipa de Utah State na NCAA nos últimos quatro anos, assinou com o agente FIBA Gerard Darnes para a sua representação. Dado ser um antigo jogador espanhol e agente de uma extensa lista de atletas nesse mercado, existe a forte possibilidade do basquetebolista que despontou no Desportivo da Póvoa estrear-se numa carreira profissional no país vizinho. Isso mesmo foi até recentemente admitido pelo próprio Diogo Brito numa entrevista ao site da Federação Portuguesa de Basquetebol. O jovem de 22 anos está a concluir os estudos universitários nos Estados Unidos da América e também tem passado os últimos dias em casa devido à pandemia da Covid-19. O regresso à Póvoa de Varzim e para junto da família é, nesta altura, um dos grandes desejos e anseios de Diogo Brito.