De Laundos a Lisboa em corrida solidária

Miguel Lopes está quase a partir para uma grande aventura desportiva. O vilacondense residente em Laundos vai tentar correr desde casa até Lisboa sem parar. A partida está agendada para o início da manhã da próxima sexta-feira no monte de São Félix e a chegada prevista para domingo ao final da tarde ao Parque das Nações. A distância a ultrapassar ronda os 360 quilómetros e o atleta amador de 40 anos pretende aproveitar o cancelamento de outras provas devido à pandemia para concretizar este feito. Apenas estão previstas paragens para alimentação e necessidades fisiológicas. Miguel Lopes é o organizador do “Free Trail Solidário de Laundos” e volta a associar este objetivo pessoal a uma causa, desta feita a favor da Associação Salvador, entidade dedicada a pessoas com deficiência motora. O propósito era angariar um euro por cada quilómetro percorrido e como tal já foi alcançado, agora a fasquia está na angariação de um milhar de euros. Quem quiser acompanhar ou colaborar pode obter todas as informações na página oficial na rede social Facebook https://www.facebook.com/AdventureUltraTrailRunner/.