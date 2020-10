Cursos de hotelaria e turismo novamente com muita procura

A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Politécnico do Porto, localizada na fronteira entre Póvoa de Varzim e Vila do Conde, emitiu um comunicado para informar que preencheu a totalidade das vagas da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, registando ainda um aumento da oferta em relação ao ano letivo anterior. Os cursos de licenciatura registaram, pelo terceiro ano consecutivo, as médias de entrada mais elevadas a nível nacional em relação a cursos congéneres, algo que, no entender do Instituto Politécnico, “reflete o reconhecimento da qualidade do ensino ministrado na ESHT, na qualidade de profissionais do Turismo”. As vagas aos cursos de Mestrado estão também já totalmente preenchidas e as candidaturas aos cursos de Pós-graduações encontram-se a decorrer até 15 de outubro.