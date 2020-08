Crono aqueceu Rui Costa para duas corridas importantes

Rui Costa ficou esta segunda-feira à porta do top-10 na prova de contra-relógio do Campeonato Europeu que está a decorrer em França. O ciclista poveiro alcançou a 11ª posição no crono de 25 quilómetros na região de Plouay. Rui Costa demorou 32 minutos e 32 segundos a completar o percurso e ficou a dois minutos e 14 segundos no vencedor, tendo sido o melhor português em ação. Esta terça-feira é a vez de participar no mesmo local na Clássica da Bretanha, a contar para o Word Tour, ficando a quarta-feira reservada para a prova de fundo do Europeu, também na mesma zona. Duas corridas onde o aguçadourense poderá ter uma palavra a dizer, sendo um dos mais cotados entre os inscritos.