Criança de 20 meses morreu afogada em piscina na Póvoa

Uma menina com 20 meses morreu ao final da tarde desta sexta-feira, na Póvoa de Varzim, vítima de afogamento. Mariana foi encontrada pelos pais inanimada no interior de uma piscina, na qual terá caído apesar de estar tapada com uma cobertura. A tragédia aconteceu numa habitação na Rua Pereira Azurar, mesmo ao lado da sede do Leões da Lapa, em pleno bairro sul da cidade, tendo os bombeiros locais sido alertados por volta das 18h30. A criança estaria aos cuidados da avó quando deixou de ser vista. Após terem dado pela falta da menina, os pais foram à procura dela e acabaram por descobri-la a boiar na água. A menina foi encontrada inanimada, já em paragem cardiorrespiratória, de nada valendo as manobras de reanimação que foram efetuadas durante quase uma hora. Desconhecem-se as circunstâncias da tragédia: se foi a própria menina que conseguiu levantar a lona da piscina e caiu ao espreitar ou se caminhou por cima da lona e aquela cedeu por não aguentar com o peso. O óbito foi declarado no local. Para a ocorrência foram mobilizadas seis viaturas e 11 operacionais, entre bombeiros da Póvoa de Varzim, elementos do INEM e agentes da PSP. A família está a ser acompanhada por uma equipa de psicólogos. O corpo seguiu para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado