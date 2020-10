Creche e o Jardim de Infância do CSBA reabrem dia 6

O Centro Social Bonitos de Amorim divulgou que a Creche e o Jardim de Infância reabrem a atividade a 6 de de outubro. A instituição tinha paralisado o funcionamento no passado dia 18 de setembro devido a um acumular de casos de Covid-19 e agora prepara-se para a retoma da totalidade dos serviços que normalmente presta à população. O Delegado de Saúde local, Luís Castro, já notificou a instituição que a situação foi reavaliada no final do mês passado, tendo a suspensão das atividades sido mantida apenas até dia 5, segunda-feira, podendo a normalidade ser reposta com a abertura de todas as valências no dia seguinte, terça-feira. Em funcionamento já estão o Centro de Dia, ATL e Centro de Estudos. Perto de duas dezenas de pessoas, entre utentes e funcionários, chegaram a estar infetados, mas os casos ativos resumem-se agora a um par de positivos, ambos adultos, sendo de destacar a recente recuperação do presidente Domingos Santos.