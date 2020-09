Covid-19: Póvoa com 132 casos ativos e V.Conde com 209

Os mais recentes dados do Agrupamento de Centros de Saúde da Póvoa de Varzim e de Vila do Conde indicam que entre os dias 1 e 31 de agosto houve 178 casos confirmados de Covid-19 na Póvoa de Varzim e 291 infetados em Vila do Conde. Até ao final do mês passado mantinham-se 132 ativos no concelho poveiro, 45 pessoas tinham recuperado e registou-se um óbito. Na mesma altura o município vilacondense apresentava 209 casos ativos, 81 pessoas estavam curadas e também se registou um falecimento. Os números do ACES PV/VC são também mais elevados que os fornecidos pela Direção Geral da Saúde em relação aos casos acumulados: 417 na Póvoa (365 segundo DGS) e 753 em V.Conde (698 de acordo com DGS). Desde o início da pandemia, em março, já se registaram 12 mortes associadas à Covid no concelho poveiro e 29 no município vilacondense.

Casos confirmados de Covid-19 por freguesias entre 1 e 31 de agosto

Póvoa de Varzim/Beiriz/Argivai (132), Aver-o-Mar/Amorim/Terroso (19), Rates (10), Aguçadoura/Navais (7), Estela (6), outras freguesias (3).

Vila do Conde (141), Mindelo (32), Junqueira (18), Árvore (17), Guilhabreu (17), Tougues/Retorta (17), Fajozes (12), Bagunte/Ferreiró/Outeiro/Parada (10), Touguinha/Touguinhó (5), Vilar/Mosteiró (5), Macieira (4), Malta/Canidelo (4) e outras freguesias (9).