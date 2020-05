Covid-19 na Póvoa: 12 casos ativos, 9 óbitos e 136 recuperados

A Póvoa de Varzim atualmente só tem 12 infetados com o novo coronavírus e estão todos confinados. A garantia foi dada por Aires Pereira durante a sessão da Assembleia Municipal que decorreu ontem à noite no Cine-Teatro Garrett. O presidente da Câmara decidiu divulgar este dado porque não concorda com a forma incompleta como a Direção Geral de Saúde apresenta os números da Covid-19 e entendeu ser uma obrigação informar os poveiros sobre a atual situação. O autarca pretendeu passar uma mensagem de tranquilidade e confiança à população local e às pessoas que pensam visitar o concelho. Os 157 casos reportados pela DGS na Póvoa de Varzim referem-se ao total registado desde o início da pandemia e, fazendo as contas, entretanto já terão recuperado 136 pessoas, dado que também foi dito pelo edil que faleceram 9 pessoas no município por causa desta doença. Aires Pereira apertou, no entanto, que não se deve deixar de cumprir as recomendações das autoridades de saúde para segurança de todos.