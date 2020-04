Covid-19: aumentam casos na região

Os dados desta terça-feira sobre a dimensão da propagação da doença Covid -19 já foram divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS). No concelho da Póvoa de Varzim os casos confirmados são agora 33 (mais três do que ontem) e no município vizinho de Vila do Conde registam-se 49 situações (mais duas). Em conjunto estão identificados no relatório 82 doentes.

Lisboa continua no topo com 754 (699) casos e o Porto também ultrapassou as sete centenas, mais concretamente 730 (689 registos). Vila Nova de Gaia chegou aos 551 (contra 518), Gondomar com 528 (contra 489), Maia atinge 465 (ontem 444), Matosinhos com 416 (ontem 400), Valongo com 387 (na véspera 364), Braga com 401 (contra 358), Sintra com 299 (ontem 278) e Ovar tem 247 (ontem 224).

Em relação aos territórios com maior proximidade geográfica à Rádio Onda Viva, Vila Nova de Famalicão já conta com 150 casos (contra 145), Guimarães com 147 (antes 131), Barcelos atinge os 103 (mais dez), Santo Tirso sobe para 93 (82), Trofa tem 57 (contra 56), Viana do Castelo 75 (68) e Esposende sobe para 16 (14 ontem).

Em Portugal o número de mortes subiu para 345 (mais 34 do que ontem) e número de casos confirmados passou para 12 442 (mais 712). Aguardam resultado laboratorial 4442 pessoas (ontem eram mais oito) e os “casos recuperados” subiram de 140 para 184. Permanecem internados 1 189 (mais 105) e 271 (mais quatro) estão em unidades de cuidados intensivos.