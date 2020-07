Covid-19: 3 novos casos na Póvoa e 2 em V.Conde

O boletim da Direção Geral da Saúde atualizado esta quarta-feira aponta cinco novos casos de Covid-19 no eixo Vila do Conde-Póvoa de Varzim-Esposende. A subida maior surgiu no município poveiro, que tem agora 166 casos acumulados, mais 3 que ontem, sendo provável que os casos ativos sejam agora 8, os 4 detetados esta semana e os quatro que permaneciam confinados até à passada segunda-feira, segundo o autarca Aires Pereira, a que se juntam 9 óbitos e os restantes estão recuperados. Em Vila do Conde são agora 299 positivos acumulados pela DGS, mais 2 que a anterior referência, que já não era alterada há 25 dias. Em Esposende, a mesma fonte também mantém os 50 casos, mas o autarca Benjamim Pereira contraria esses dados e na noite de ontem manteve que já foram detetados 76 casos no município, sendo que 69 pessoas já recuperaram e apenas uma faleceu, havendo 6 casos ativos e ainda 42 casos suspeitos.