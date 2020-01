Costureiras solidárias já enviaram 1000 vestidos e calções para Angola

2020 promete ser um ano de continuidade para um projeto solidário que ganhou asas nos últimos meses na Póvoa de Varzim. Um grupo de 15 costureiras está determinado a manter o envio de peças de roupa para crianças angolanas. Desde setembro já seguiram um milhar de vestidos e calções destinados a vestir e alegrar as crianças e jovens carenciados daquele país. A equipa poveira está inserida na Organização Não Governamental ‘Dress a Girl’ e Isabel Gavina é a coordenadora do trabalho voluntário que se realiza graças às ofertas de materiais para a confeção do vestuário. Esta iniciativa está também a ser reconhecida por promover encontros de costura entre diferentes gerações, combatendo o isolamento social da população sénior e promovendo a partilha de saberes, autoestima e sociabilidade das costureiras envolvidas.