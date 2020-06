Cooperativa da Póvoa de Varzim segue com José Campos na liderança

A Cooperativa Agrícola e Leiteira do Concelho da Póvoa de Varzim vai continuar a ser dirigida por José Moreira Campos. O dirigente foi reconduzido para mais quatro anos à frente do Conselho de Administração da coletividade na sequência do ato eleitoral que decorreu na passada sexta-feira. O presidente e respetiva equipa diretiva da única lista a sufrágio foram eleitos por maioria, com 88 votos a favor, 7 em branco e 2 nulos. Este será o segundo mandato de quatro anos para José Moreira Campos.