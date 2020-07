Contas certas em 2019 mas incerteza no futuro

Os sócios do Clube Desportivo da Póvoa aprovaram ontem à noite, por maioria e com apenas 3 abstenções, o Relatório e Contas do exercício de 2019 com um resultado líquido positivo a rondar os 2600 euros. A reunião magna teve restrições decorrentes da pandemia de Covid-19, mas não foi complicada de gerir, assegurou Rui Coelho, vice-presidente da assembleia que conduziu os trabalhos. A atual situação que atravessa o mundo está a afetar as reuniões e a prática desportiva, para tristeza do dirigente. Já para o presidente da direção, Caldeira Figueiredo, a preocupação não estava na assembleia com as contas do último ano, mas sim com aquela que virá relativa ao próximo exercício. E já não há dúvida que este ano da pandemia está a ser muito complicado financeiramente para o clube.