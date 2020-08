Contas aprovadas e eleições a 17 de outubro na União Desportiva de Beiriz

Na União Desportiva de Beiriz foram aprovadas, em Assembleia Geral realizada no passado sábado, as contas de 2018 e 2019 com apenas a abstenção de um dos sócios presentes. A sessão serviu também para marcar as eleições para o próximo dia 17 de Outubro. Todos os associados com quotas em atraso poderão agora liquidar o valor em dívida até 22 de Setembro, sento esta uma oportunidade para regularizar a filiação a quem por motivos diversos deixou de pagar a mensalidade. Serão admitidos a votação no sufrágio, como candidatos ou eleitores, todos os sócios com as quotas em dia, numa lista que a direção disponibilizará entre 23 e 28 de setembro. As listas terão de ser entregues ao presidente da Assembleia Geral até dia 10 de outubro, momento em que começa a campanha eleitoral.