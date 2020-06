Conheça a lotação das praias

Já é conhecida a lotação máxima das praias na região norte do país, segundo a proposta da Agência Portuguesa do Ambiente, para a próxima época balnear, entre 27 de junho e 30 de agosto. Veja tudo aqui. Esta é uma das medidas decorrentes da atual pandemia da Covid-19. Feita a soma dos números das 22 praias poveiras, ao todo poderão estar 22 mil pessoas em simultâneo, sendo a praia da Fragosa a que pode ter mais gente (2600 pessoas), seguida da Salgueira, Redonda-Leixão e Esteiro, todas com limite de 1600 pessoas. Em Vila do Conde, o total das 21 praias permite até 17200 veraneantes ao mesmo tempo, sendo que a praia de Mindelo é a que tem maior capacidade (2400 pessoas), seguida das de Árvore e Azul com 1500 pessoas em cada. No concelho de Esposende, que pode ter até 8600 pessoas nas sete praias existentes, o areal da Suave Mar pode albergar 3 mil pessoas ao mesmo tempo. A Póvoa de Varzim poderá receber mais banhistas porque há maior número de praias de dimensão ‘grande’, sendo que isso, recorde-se, será controlado por semáforos informativos da lotação.

Após este anúncio, o autarca Aires Pereira defendeu que a lotação de algumas praias na zona urbana foi subestimada e já apresentou uma proposta de correção, tendo admitido existir abertura para resolver isso, não deixando de recordar que será o bom senso das pessoas a ditar o sucesso das medidas. Miguel Fernandes, vereador eleito pelo Partido Socialista, revelou otimismo em relação à próxima época balnear e entende que as pessoas poderão estar tranquilas na praia desde que respeitem as determinações das autoridades de saúde.