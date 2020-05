Confraria de NS da Saúde inova em ano sem peregrinação

A Confraria de Nossa Senhora da Saúde decidiu inovar em tempos de pandemia da Covid-19. Todos os anos, por altura da Peregrinação Arciprestal a Laundos, que este ano era a 31 de maio e não se vai realizar, era habitual disponibilizar aos fiéis lenços bordados alusivos. Desta vez, em virtude do estado de calamidade em que nos encontramos, a ideia foi lançar máscaras bordadas com a imagem da Senhora da Saúde com duplo pano e filtro. Quem desejar adquirir as mesmas deve entrar em contacto com o juiz da Confraria, Joaquim Sobral (telemóvel 966363630).