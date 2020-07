Confirmada eleição direta para escolher candidato do PS em V.Conde

Agora é oficial: a pessoa que vai ser a próxima candidata do Partido Socialista à presidência da Câmara Municipal de Vila do Conde vai ser escolhida através de “eleição direta em que possam participar os militantes e simpatizantes do Partido Socialista”. Depois de Vítor Costa, líder da concelhia, ter anunciado esse desejo e revelado que ele próprio estará na corrida, o certo é que só ontem a Comissão Política aprovou, por unanimidade, a adoção do método pretendido e o respetivo regulamento eleitoral. Em comunicado enviado à Rádio Onda Viva não são reveladas as normas para essa seleção inédita de uma candidatura, mas justifica-se que tal “visa aprofundar os procedimentos democráticos e aumentar a credibilidade da política” já que “o PS Vila do Conde está empenhado em apresentar um projeto forte e agregador, tendo em vista conseguir uma vitória nas eleições autárquicas do próximo ano”.