Condutor que abalroou ciclista já foi interrogado pela GNR

A GNR já identificou o condutor que atropelou Miguel Peliteiro no passado domingo em Laundos e colocou-se em fuga sem prestar auxílio. É um homem de 33 anos residente naquela freguesia, não tem carta de condução e seguia num carro roubado. A vítima ficou com ferimentos graves e está internada no Hospital de S. João, correndo o risco de ficar sem o braço direito. As autoridades terão recebido uma denúncia popular e foram no encalço do suspeito, que já prestou declarações e foi constituído arguido, encontrando-se em casa a aguardar o julgamento. Elementos do Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR foram a casa do indivíduo, que já foi emigrante em França e está agora desempregado, tendo aquele acabado por confessar o que aconteceu após também ter sido apanhado em imagens de videovigilância. Os factos, omissão de auxílio em acidente de viação, ofensas à integridade física qualificada e falta de habilitação legal para a condução, foram remetidos para o Tribunal Judicial da Póvoa de Varzim.