Condecoração a Aires Pereira dedicada aos poveiros

O Chefe de Estado Maior General das Forças Armadas condecorou o presidente da Câmara da Póvoa de Varzim. Aires Pereira tinha já atribuído a medalha de cidadão poveiro ao Almirante António Silva Ribeiro em 2018 e agora foi a vez do edil ser por ele agraciado com a Medalha da Cruz de São Jorge – 1ª classe. Trata-se de uma medalha militar portuguesa criada no ano 2000 e que se destina a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que, no âmbito técnico-profissional, revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente para a eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Aires Pereira agradeceu e dedicou a medalha a todos os poveiros, reconhecendo que esta vem fortalecer a secular relação do concelho com o Exército e a Marinha, sendo a Póvoa de Varzim dos poucos municípios que se podem orgulhar desse privilégio. CEMGFA, descendente de pescadores, destacou o excelente e antigo relacionamento institucional existente entre as partes, reforçado nos últimos anos das celebrações dos 700 anos da Marinha. A cerimónia decorreu ontem à tarde no Salão Nobre dos Paços do Concelho.