Comité Europeu das Regiões reconhece Póvoa na luta face à Covid-19

O trabalho desenvolvido pelo Município da Póvoa de Varzim no que concerne a mitigação da Covid-19 e o respetivo impacto nas empresas locais foi reconhecido pelo Comité Europeu das Regiões, anunciou a autarquia em comunicado. As iniciativas implementadas no concelho mereceram destaque na We Stand Together – Exchange Platform, a plataforma de intercâmbio europeu sobre o Coronavírus. O apoio telefónico a vítimas e a pessoas vulneráveis, nomeadamente idosos e pessoas com problemas de saúde mental, o mapa interativo online destinado a apoiar o comércio local, a desinfeção diária de espaços públicos e a realização de cerca de centenas de testes de despiste ao vírus no COVID-DRIVE são alguns dos pontos que mereceram destaque na publicação do Comité das Regiões. Este organismo é composto por representantes eleitos de autoridades regionais e locais dos 27 Estados-Membros da União Europeia e desde 2019 que a Delagação Portuguesa, constituída por 12 membros, conta com a participação da Póvoa de Varzim e do presidente Aires Pereira.