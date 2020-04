Comerciante detido e estabelecimento encerrado

O proprietário de uma pastelaria na Póvoa de Varzim foi detido ontem de manhã (10h) pelo crime de desobediência. O comerciante de 43 anos mantinha a funcionar o espaço, na Praça Marquês do Pombal, com vários clientes ao balcão e em simultâneo no interior. Já tinha sido avisado e voltou a reincidir no incumprimento ao decretado no Estado de Emergência que está em vigor. Elementos da Polícia Municipal deram ordem de encerramento ao estabelecimento e conduziram o detido à Esquadra da PSP para ser constituído arguido. As autoridades notificaram o homem para comparecer no tribunal local.