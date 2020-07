Clubes poveiros elevam bandeira em competições regionais

O Atlético da Póvoa brilhou nos Campeonatos Regionais de Atletismo ao Ar Livre que decorreram em Lousada e em Ramalde. Destaque para os campeões sub-23: Mariana Novo no Triplo Salto, Sofia Ramos e Alvaro Pereira no Lançamento do Dardo e Hugo Silva nos 200m. Em evidência estiveram também os seniores com várias subidas ao pódio, mas os únicos campeões absolutos foram Mariana Novo no Triplo Salto e Hugo Silva nos 200m.

O Clube Desportivo da Póvoa também regressou com dois campeões. Ana Granja dominou o Lançamento do Martelo e sagrou-se campeã Absoluta e nas Sub-23, escalão em que também venceu o título regional de Lançamento do Disco. Vasco Alves foi o melhor Sub-23 no Lançamento do Martelo. Refira-se ainda que o Centro Desportivo e Cultural de Navais subiu igualmente ao lugar mais alto do pódio. André Leite foi o melhor atleta sub-23 no salto em altura.

As seguintes provas da modalidade vão decorrer no próximo fim-de-semana: os regionais para os escalões mais jovens em Lousada e para os seniores o apuramento para o nacional de clubes em Guimarães.