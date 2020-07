Clubes ajudados a solucionar problema com sedes

A Câmara da Póvoa de Varzim aprovou a celebração de dois protocolos com associações motard do concelho, o Clube Viking Souls e os Lobos do Mar, no sentido de ambos ajudar ambos a garantirem novas sedes devido à saída da Central de Camionagem em virtude das remodelação daquele equipamento. Os primeiros receberão um apoio de cinco mil euros para a construção de um espaço em Navais. Os segundos irão receber uma verba mensal para pagar a renda num local em Aver-o-Mar.