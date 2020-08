Clube anuncia reforço e jornal avança estágio em Elvas

Ibrahima Kalil Guirassy foi anunciado como reforço do Varzim para a época 2020-2021. O médio de 21 anos representou o União da Madeira na época passada e na formação passou pelo Olympique de Marselha. Os lobos do mar divulgaram que o contrato é valido por três temporadas. “Espero que seja uma bela história de amor, entre mim e o Varzim, porque vou lutar por este clube todos os dias”, revelou a nova aquisição varzinista.

Ainda pela atualidade alvinegra, refira-se que a equipa principal vai realizar um estágio em Elvas durante uma semana, segundo O Jogo. A presença na cidade alentejana será entre os dias 13 e 20 de agosto, revelou o diário desportivo na edição deste sábado. Os treinos estão previstos para o relvado do Estádio Municipal de Atletismo e esta deslocação servirá para a realização de alguns jogos treinos. Até lá, o grupo orientado por Paulo Alves continua o trabalho de pré-temporada no Complexo Municipal da Póvoa.