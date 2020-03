Clássica da Primavera decidida na recta final

Luís Gomes foi o primeiro a cortar a meta da Clássica da Primavera, em ciclismo. A edição 24 da prova contou com 143 corredores à partida para um percurso de 147 quilómetros que passou por várias freguesias do concelho da Póvoa de Varzim. As subidas ao Monte S. Félix e a passagem em troços de empedrado proporcionaram alguma seleção e foi um pequeno grupo saído da fuga inicial o discutir o triunfo. O ciclista da equipa Kelly/InOutBuild/UD Oliveirense impôs-se no sprint sobre a linha de meta, batendo Rafael Silva (Efapel) e Alekxandr Grigorev (Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel). Luís Gomes também venceu o prémio da montanha, Tiago Machado ficou com as metas volantes, Hugo Nunes levou o troféu dos setores de “pavé”, Fábio Costa foi o melhor dos sub-23 e a Efapel venceu coletivamente