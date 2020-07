CKA – Póvoa de Varzim angaria bens e dinheiro para Bombeiros

O Centro de Karaté Aguçadourense – Póvoa de Varzim já procedeu à tradicional oferta de verão aos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim. Através de mais um desafio lançado aos pais dos atletas e amigos do clube foram angariadas cerca de cinco mil garrafas de água, leite, sumos e barras energéticas para oferecer à corporação comandada por Francisco Nova. A angariação decorreu na passada semana durante cinco dias e a entrega decorreu na tarde do último sábado. Os responsáveis frisam que “este tipo da ação é uma forma de poder ajudar aqueles que estão sempre prontos a ajudar e a dar a vida pelos outros”. Foram muitos os particulares e algumas empresas do concelho que contribuíram para juntar os bens já referidos, a que se junta um precioso cheque no valor de 600 euros para ajudar a suportar as despesas da instituição.