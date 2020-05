Cheiro a verão em fim de semana bastante movimentado

O fim de semana de sol e calor foi propício para que as praias e as marginais da região fossem novamente muito procuradas, sobretudo as situadas nas frentes urbanas. Durante os dias úteis anteriores, com o bom tempo que se verificou, já havia indícios de que havia saudades da prática balnear, mas este sábado e domingo confirmou-se esse cenário. Milhares de pessoas, devidamente distanciadas no areal ou a passear nas artérias em frente ao mar, aproveitaram o gradual levantamento das medidas de desconfinamento. A prática desportiva também foi evidente com centenas de ciclistas a pedalar nas ciclovias e atletas a correr na marginal. As esplanadas estiveram quase sempre repletas para satisfação do pessoal ligado ao setor da restauração. No caso da Póvoa de Varzim, residentes e visitantes de concelhos vizinhos apenas não puderam estacionar nos parques de estacionamento a sul e a norte da piscina municipal, tendo a Avenida dos Banhos estado novamente vedada ao trânsito. Um restrição rodoviária que também se verificou na zona envolvente ao Forte de São João, em Vila do Conde. No entanto, em Aver-o-Mar, por exemplo, os parques e zonas de estacionamento estiveram bem preenchidos. Estes dias também já contaram com a vigilância atenta de nadadores salvadores afetos ao projeto “AquaVida”, promovido pela associação Os Delfins, com as autarquias poveira e vilacondense.