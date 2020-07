CHEGA chega à Póvoa de Varzim com Fernando Arriscado

O CHEGA já chegou oficialmente à Póvoa de Varzim. O núcleo local do partido é liderado por Fernando Arriscado Amorim, que tomou posse como presidente da concelhia no passado sábado. Este é mesmo o primeiro núcleo do partido CHEGA a ser constituído no distrito do Porto, cujo responsável, José Lourenço, marcou presença no evento. O designado líder é filho de um antigo presidente da Câmara da Póvoa de Varzim na década de 70 do século passado. Fernando Arriscado Amorim é o militante 8533 da força política que tem André Ventura como figura de cartaz.