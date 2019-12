Chama-se Duarte o bebé Natal 2019 da Póvoa

Nasceu esta quarta-feira, passavam nove minutos das 11 horas da manhã, o bebé Natal 2019 do Centro Hospitalar Póvoa de Varzim/Vila do Conde. Veio ao mundo de parto natural, após um período de gestação de 39 semanas e cinco dias. Os pais optaram pelo nome de Duarte, que nasceu com o peso de 2 quilos e 820 gramas e medindo 46,5 centímetros. Os progenitores são da cidade do Porto. O hospital deu conta que “frequentaram a preparação para o parto na unidade de saúde da Póvoa de Varzim”.